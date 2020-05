CORONAVIRUS | “Noi ci siamo”: incontro con esperti sulla pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia a Berlino

Gli incontri sono naturalmente virtuali, in epoca di coronavirus, e si svolgono attraverso la piattaforma Zoom e in diretta streaming

Sulla pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia a Berlino proseguono gli incontri “Noi ci siamo”, con domande agli esperti sull’emergenza Coronavisrus.

Gli incontri sono naturalmente virtuali, in epoca di coronavirus, e si svolgono attraverso la piattaforma Zoom e in diretta streaming.

Il “webinar” di questa sera alle19 – spiega con una nota la sede diplomatica – tratterà alcuni temi su cui si sono concentrate nelle ultime settimane le domande dei connazionali: da una parte le regole per il rientro in Italia e l’ingresso in Germania, dall’altra le modalità di utilizzo dei ‘Soforthilfe’ (le misure messe a disposizione dai Lander o dal Governo federale per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti), insieme ad altri dubbi sulle regole in vigore nella “Fase 2”.

Ospiti dell’appuntamento saranno il Consigliere Susanna Schlein, Capo dell’Ufficio Emigrazione e Affari Sociali dell’Ambasciata d’Italia a Berlino e l’avvocato Simonetta Donà, Presidente del Comites di Berlino.