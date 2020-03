CORONAVIRUS | “Governo al lavoro per riportare in Italia tutti gli italiani all’estero che ne fanno richiesta” [VIDEO]

“In particolare, tutte le persone fisiche che entrano nel territorio italiano tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio locale, per essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni successivi all’ingresso; in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, vi è l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati”.

D’Incà ha ricordato che “specifiche deroghe sono previste: a) per coloro che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative e che sono comunque obbligati a uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Tali persone sono comunque tenute a compilare apposita autocertificazione; b) per i lavoratori c.d. transfrontalieri; c) per il personale sanitario in ingresso in Italia per lo svolgimento di qualifiche sanitarie, ivi comprese quelle previste dall’articolo 13 del decreto – legge n. 18 del 2020; d) per il personale viaggiante appartente ad imprese con sede legale in Italia”.

“La Cina ha effettuato ingenti donazioni di presidi di protezione personale e ha inviato un’equipe di medici, infermieri ed esperti in Italia per supportare le aree maggiormente colpite e bisognose di assistenza”.

“Lo spirito di solidarieta’ con cui il nostro paese ha sempre mostrato vicinanza alle popolazioni colpite da calamita’ e’ riconosciuto in tutto il mondo e anche in questi giorni riceviamo attestati di conferma dai numerosi paesi che si stanno adoperando con analogo spirito, inviando squadre di operatori sanitari, strutture logistiche di supporto e dispositivi medici – ha aggiunto D’Inca’ -, penso ai medici cubani e russi, all’ospedale da campo di Cremona donato da una Onlus statunitense al supporto logistico fornito in questi giorni dalla Germania. L’Italia non e’ sola, ma e’ circondata da quella solidarieta’ e dall’amicizia che per prima ha inteso assicurare con generosita’ ai paesi messi a dura prova dall’epidemia”.