Coronavirus e ambiente: arriva il primo dispositivo anti Covid ad impatto zero

Eccellenze del Made in Italy: arriva Spray for Life Green, il primo dispositivo al mondo anti covid ad impatto zero

È un dispositivo italiano, l’unico al mondo a controllare in maniera automatica il Green Pass, la presenza della mascherina, la temperatura, ed a disinfettare mani e piedi. Una invenzione rivoluzionaria, perché oltre ad aver unito insieme tutte queste tecnologie, è il primo ad essere ad impatto zero per l’ambiente.

Il dispositivo si chiama Spray for Life Green, è stato presentato in anteprima mondiale lunedi 17 gennaio al World Future Energy Summit di Abu Dhabi.

Il dispositivo 100% Made in Italy è il primo al mondo ad essere completamente eco-sostenibile, perché realizzato con materiali riciclabili, per salvaguardare il futuro della Terra.

CONTROLLO DI MASCHERINA, GREENPASS; TEMPERATURA, E DISINFEZIONE DI MANI E PIEDI, TUTTO IN UNO

Spray for Life Green è l’unico dispositivo studiato per la prevenzione del Covid che comprende un termo scanner ad infrarossi per il controllo della temperatura corporea, del rilevamento della mascherina e il lettore Green pass. Il totem comprende inoltre un sistema di nebulizzazione disinfettante per le mani No Touch con sensore di presenza, ed un sistema di nebulizzazione disinfettante per piedi e calzature, sempre No Touch e con sensore di presenza.

La disinfezione dei piedi è stato inserito nel dispositivo di Spray for Life Green perché molti studi hanno dimostrato la presenza del virus attivo nelle suole delle scarpe, negli oggetti e nei pavimenti per molte ore.

IL PRIMO SISTEMA ANTI COVID A ZERO IMPATTO AMBIENTALE

Altra rivoluzione è che il sistema funziona ad energia solare, grazie ad un pannello solare installabile insieme al dispositivo, o in alternativa è collgabile ad un impianto solare già esistente. L’impianto comprende accumulatori per funzionare anche di notte, in assenza della luce, e verrà presentato alla fiera mondiale delle energie rinnovabili di Abu Dhabi, che ospiterà le migliori soluzioni ambientali al mondo, per la salvaguardia dell’ambiente.

UN ALBERO PIANTATO PER OGNI DISPOSITIVO

La Spray for Life ha stipulato inoltre un accordo con la Treedom, famosa per piantare alberi in tutto il mondo, per la piantumazione di una foresta “Spray for life”, impegnandosi attivamente ad assorbire CO2 proprio tramite la piantumazione di nuovi alberi per ogni dispositivo Spray For Life Green venduto.

Chi acquista così un dispositivo Spray For Life Green si vedrà intestato a proprio nome un albero della foresta “Spray for Life”, riceverà una foto e la geolocalizzazione del proprio albero e riceverà aggiornamenti sul progetto forestale di cui il suo albero fa parte.

UN DISPOSITIVO GIÀ UTILIZZATO IN IMPORTANTI ISTITUZIONI E AZIENDE

Il dispositivo tradizionale, antecedente a questo ad impatto zero, è stato già installato in importanti società ed istituzioni come il Vaticano, il Billionaire, negli studi Mediaset, in Regione Veneto, e poi ancora asili, scuole, caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in tutta Italia. L’obiettivo di Spray for Life Green è quello di aiutare a prevenire il diffondersi del virus nel mondo e contribuire allo stesso tempo alla tutela del pianeta, con la partecipazione attiva alla transizione energetica.