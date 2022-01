Media sondaggi Termometro Politico: Lega e Movimento 5 Stelle ancora giù, bene Forza Italia

Lega e Movimento 5 Stelle ancora giù, bene Forza Italia. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Si tratta dei primi sondaggi dopo le vacanze di Natale. E a quanto pare viene confermato il trend già ben visibile prima della pausa invernale.

Trend che conferma il Pd al primo posto su livelli stabili, mentre conferma la fase di calo del Movimento 5 Stelle, ora al 14,5%, la percentuale più bassa nel giro di un anno. A fargli compagnia gli ex alleati leghisti, che sono pure in discesa, anche se proprio nelle ultime settimane dell’anno avevano anche fatto peggio del 18,6% che in quella scorsa gli istituti gli attribuivano.

Fermo intorno al 20% Fratelli d’Italia, mentre è di nuovo in crescita, a un ottimo 8,2%, Forza Italia. Che sia un momento positivo provocato dal dibattito intorno alla possibile ascesa al Quirinale di Berlusconi?

I partiti che hanno fatto parte di LeU scendono al 3,4%, e in calo è anche Italia Viva, al 2,3%, mentre risale Azione, segnalata al 3,9%.