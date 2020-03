CORONAVIRUS | Di Maio: “Piano Straordinario 2020 per promuovere il made in Italy nel mondo”

Il titolare della Farnesina: “Sul tavolo metteremo 300 milioni a sostegno delle nostre imprese per il piano straordinario ''Made in Italy'' e altri 350 milioni per il fondo di garanzia sulle esportazioni all'estero”

Martedì 3 marzo alle ore 14.30 si svolgera’ alla Farnesina la Presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy, che sara’ aperta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

Di Maio, in un post su Facebook, a proposito dell’emergenza Coronavirus parla di una “riunione straordinaria sull’export al Ministero degli Affari Esteri. Sul tavolo metteremo 300 milioni a sostegno delle nostre imprese per il piano straordinario ”Made in Italy” e altri 350 milioni per il fondo di garanzia sulle esportazioni all’estero”.

“Durante la riunione illustreremo tutti i dettagli – aggiunge il titolare della Farnesina – L’obiettivo è quello di elaborare una nuova strategia per rilanciare nel mondo il marchio ‘Italia’”.