CORONAVIRUS | Conte al Senato: “Nuove misure da introdurre con la massima speditezza” [VIDEO]

Giuseppe Conte, in Senato per le comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ha detto: “L’interlocuzione con il Parlamento e il coinvolgimento di tutte le forze parlamentari sono passaggi fondamentali: per questo ho ritenuto di rimettere ai due rami del Parlamento ogni decisione”; decisione che alla fine il Governo dovrà prendere “con la massima speditezza, a causa dell’evoluzione repentina del quadro epidemiologico”.

“Tra le fasce più vulnerabili, il governo considera anche le persone più anziane” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Sono i nostri cari che hanno realizzato la ricostruzione del Paese dopo le rovine del Secondo conflitto mondiale”.

“Sono i nostri genitori, i nostri nonni che con laboriosità e spirito di iniziativa hanno consentito il ‘miracolo economico’ che ci ha proiettato tra le potenze più avanzate del pianeta, membri del G7”.