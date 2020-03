CORONAVIRUS | 10 casi a San Marino, 98 persone in quarantena

Ad oggi sono 37 i tamponi totali effettuati - di cui 19 risultati negativi, 11 positivi e 7 in attesa di esito - mentre sono 98 le quarantene domiciliari

Erano otto, ieri, i casi positivi di Coronavirus nella Repubblica di San Marino. Oggi sono diventati dieci.

Nel dettaglio, 7 delle persone risultate positive al virus sono ricoverate all’Ospedale di San Marino – una in Rianimazione in condizioni serie ma stabili e sei con sintomatologia moderata – e tre presso il proprio domicilio in condizioni buone.

Dei 10 casi positivi, la fascia d’eta’ va dai 68 ai 93 anni: cinque sono femmine e cinque maschi.

Ai dieci casi va aggiunto il decesso di un 88enne morto nel pomeriggio di domenica nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini dove era ricoverato dal 25 febbraio a causa delle sue compromesse condizioni di salute.

Ad oggi sono 37 i tamponi totali effettuati – di cui 19 risultati negativi, 11 positivi e 7 in attesa di esito – mentre sono 98 le quarantene domiciliari. Nella mattinata, sono state 9 le persone hanno terminato la quarantena.