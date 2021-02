Collezione Farnesina protagonista di un gioco in scatola inedito

Un contest internazionale per game designer emergenti nato nel 1995 da Lucca Comics & Games e organizzato dal 2003 con il supporto della casa editrice dV Giochi. L’edizione 2021 si svolgerà in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e promuoverà nel mondo la Collezione Farnesina, un patrimonio da scoprire e conoscere che dà lustro all’arte contemporanea italiana

Il Gioco Inedito – Miglior Proposta di Gioco è il contest internazionale per game designer emergenti nato nel 1995 da Lucca Comics & Games e organizzato dal 2003 in collaborazione con dV Giochi, la casa editrice di giochi da tavolo nota in tutto il mondo per successi come Bang! e Lupus in Tabula. Il concorso costituisce un importante palcoscenico e un’opportunità professionale per autori in erba: il primo prototipo classificato viene premiato con la pubblicazione vera e propria del gioco in scatola, un sogno che si concretizza e diventa realtà.

Visto il valore simbolico assunto negli anni, per l’edizione 2021 Lucca Comics & Games può contare sulla partecipazione degna di nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: il tema a cui gli autori dei giochi dovranno ispirarsi, infatti, è l’arte contemporanea italiana. Il gioco da tavolo vincitore diventerà uno strumento di conoscenza e approfondimento della Collezione Farnesina, la magnifica raccolta d’arte contemporanea esposta presso la sede del Ministero del Esteri, spesso protagonista di rassegne internazionali o chiesta in prestito da musei di tutto il mondo.

Per l’occasione, direttamente dal nuovo spazio Comics & Games de la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, il giornalista Lorenzo Fantoni conduce un interessante talk tra gioco e arte che mette a confronto e in parallelo le rispettive traiettorie artistiche di un artista contemporaneo e di un game designer. E per farlo, grazie alla direzione artistica di Lucca Comics & Games, si avvale dell’enorme esperienza e della professionalità del noto artista Paolo Cavinato e del giovane talentuoso game designer Hjalmar Hach. Special guest Angela Tecce, storica dell’arte e membro del Comitato Scientifico della Collezione Farnesina del Ministero degli Esteri. Un confronto sul dialogo, possibile o impossibile, fra l’io creativo del game designer e dell’artista visivo, allietato dalla presentazione di alcune delle opere più iconiche della magnifica collezione d’arte contemporanea custodita dal Ministero degli Esteri.

Ed è così che il contest internazionale “Gioco Inedito – Miglior Proposta di Gioco”, ormai una tradizione per Lucca Comics & Games con ben 26 anni di storie di successo, muove i suoi primi passi nel 2021 forte di un prestigioso partner istituzionale come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E l’appuntamento nel nuovo spazio Comics & Games de la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, fruibile da tutti anche in remoto con pochi click sulle pagine Facebook la Feltrinelli, Lucca Comics & Games e dV Giochi, è solo il primo di una serie di eventi: dopo la pubblicazione del bando e la presentazione dei prototipi, la giuria selezionerà in modo insindacabile i migliori giochi ricevuti, per presentarli poi al pubblico e annunciare il vincitore. A seguire, Lucca Comics & Games e la casa editrice dV Giochi produrranno il gioco in scatola e lo mostreranno in anteprima durante la kermesse toscana di fine ottobre.