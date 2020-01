Cittadinanza ‘ius sanguinis’, Porta (Pd) incontra Vice Ministro dell’Interno Mauri

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di ‘truffa e raggiri’ che hanno coinvolto piccoli Comuni italiani, come anche episodi di intolleranza ai danni di cittadini giunti dall’estero per presentare la loro domanda di cittadinanza in Italia

Lungo e cordiale incontro oggi al Palazzo del Viminale, sede del Ministero dell’Interno, tra l’ex deputato italiano Fabio Porta e l’attuale Vice Ministro Matteo Mauri. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Porta, coordinatore Pd Sud America.

Al centro dell’incontro – continua il comunicato – gli italiani nel mondo, con riferimento particolare alle domande di cittadinanza per matrimonio e ‘ius sanguinis’ presentate presso i Comuni, entrambe di competenza del dicastero.

Una situazione, secondo Fabio Porta, “da affrontare con il massimo di serietà e chiarezza, tanto per perseguire i fenomeni malavitosi che per tutelare chi legittimamente ha deciso di seguire questa strada per vedere riconosciuto un proprio diritto”.