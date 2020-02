CHE BOTTE! | Nuova sede consolare a Tenerife, volano stracci tra Billi (Lega) e Siragusa (M5S)

“A seguito di quell’incontro – spiega Siragusa – molti parlamentari eletti all’estero, di diversi partiti, ad esclusione della Lega, avevano posto all’attenzione del Governo la questione. Per questo stupisce che oggi la Lega, tramite un comunicato stampa dell’On. Billi, tenti di prendersi il merito dell’apertura del consolato. Io ricordo una versione ben diversa della vicenda”.

“Il 4 giugno 2019 presentai infatti una risoluzione in Commissione Esteri, per impegnare il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative per l’apertura di un ufficio consolare di carriera presso le isole Canarie; in seguito, nel luglio 2019, chiesi al mio gruppo la calendarizzazione di questa risoluzione; tuttavia, con mia grande sorpresa, la Lega si oppose. Successivamente, i primi di agosto, il sottosegretario Merlo annunciò la futura apertura del Consolato nelle Isole Canarie; il governo M5S-Lega cadde poco dopo”, precisa la deputata.

“Il collega Billi della Lega presenterà una risoluzione per l’apertura del Consolato solo l’11 ottobre 2019, dopo che la sua apertura era già stata decisa e comunicata. È evidente dai fatti che siamo di fronte all’ennesimo tentativo politico della Lega di intestarsi una battaglia altrui senza aver di fatto contribuito a farla vincere”.

“L’On. Elisa Siragusa del M5S non si impegnò a fondo per sponsorizzare la sua risoluzione a favore della nuova Agenzia Consolare a Tenerife all’interno del suo Movimento, infatti venne calendarizzata solo dopo l’estate”, afferma il deputato del Carroccio, che continua: “Il lavoro della Lega per l’apertura di un nuovo ufficio consolare nell’arcipelago canarino è invece cominciato nel 2018, quando, durante la prima delle mie innumerevoli visite sul luogo, venni a conoscenza di persona della situazione. Tra l’altro, l’On. Siragusa non fu presente il giorno in cui si chiese al Governo di impegnarsi per l’apertura di questa Agenzia consolare in Commissione Esteri, dimostrando lo scarso interesse che aveva il Movimento 5 Stelle per la questione ed addirittura il poco rispetto per le Istituzioni, rischiando che questa importante richiesta venisse bocciata. Invece, quel giorno, fui proprio io a richiedere l’impegno del Governo che fu approvato in Commissione senza il suo voto”.

Simone Billi, Lega

Accuse gravi quelle di Billi, che così rimanda la palla nel campo della grillina. Che a questo punto la afferra e rilancia: “L’attacco di Billi nei miei confronti è assurdo, gli atti smentiscono le sue dichiarazioni”, afferma.

“Nella sua ultima nota stampa l’On. Billi dichiara che io non mi sarei impegnata a fondo per la calendarizzazione della mia risoluzione in Commissione, la quale, ricordo, voleva impegnare il Governo ad aprire un consolato nelle Isole Canarie. Come affermato nella mia precedente dichiarazione, la risoluzione non venne mai calendarizzata a causa della Lega, che si oppose. L’On. Billi ricorderà sicuramente i miei tentativi di cercare di comprendere le ragioni di questa opposizione del suo partito. Billi ha anche dichiarato che non sarei stata presente al momento della votazione, «rischiando che questa importante richiesta venisse bocciata». Sfido il collega a riportare i resoconti di quella votazione. Una votazione che mai ci fu. È chiaro che l’On. Billi deve avere le idee a dir poco confuse”.

“A seguito delle dichiarazioni stampa di ottobre del Sottosegretario Merlo – continua Siragusa – presentai il 14 novembre una interrogazione in Commissione, dove chiedevo al Governo aggiornamenti in merito all’apertura di questa nuova sede. Interrogazione che venne calendarizzata il 19 novembre. Per motivi personali quel giorno ero assente, ma come spesso accade in questi casi, avevo già avvisato il mio Capogruppo affinché fosse presente per fare le mie veci. Tuttavia proprio il giorno in cui il Governo avrebbe risposto alla mia interrogazione (il 19 novembre), l’On. Billi chiese di poter cofirmarla: dato che le strategie politiche non mi appartengono, e che penso dovremmo almeno noi eletti all’estero lavorare tutti insieme per portare a casa i risultati, concessi all’On. Billi di cofirmarla. È solo per questo motivo che, in qualità di cofirmatario, l’On. Billi potè replicare alla risposta del Governo”

Ed ecco l’affondo finale dell’Onorevole M5S: “L’On. Billi cerca quindi di trasformare un mio atto di solidarietà e generosità in un attacco alla sottoscritta, distorcendo completamente la realtà, inventando voti mai esistiti, e vantando un impegno che agli atti non risulta. Atti che sono pubblici, e che i cittadini possono facilmente verificare”.