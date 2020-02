VENEZUELA | A Caracas 2000 connazionali con Merlo alla firma dell’atto costitutivo dell’Ospedale Italiano [FOTO e VIDEO]

A post shared by Ricardo Merlo (@ricardomerlo.maie) on Feb 1, 2020 at 3:46pm PST

View this post on Instagram

“È una emozione ed una responsabilità partecipare a questo momento storico” – ha detto il Sottosegretario – “Vogliamo far sentire ai nostri connazionali in Venezuela che siamo attenti alle necessità di questa comunità e siamo pronti ad aiutare i più deboli tra loro”.

“In un Paese che vive una emergenza molto seria – ha affermato Merlo – per capire il significato della nascita di un ospedale italiano bisogna essere qui, parlare con la gente, toccarla”. “Ho avvertito tanta energia positiva”. Questo ospedale in Venezuela per Merlo è senza dubbio “tra le cose più importanti che il governo ha fatto per gli italiani all’estero”.

Si è trattato davvero di un evento senza precedenti, al quale è seguito un bagno di folla per Ricardo Merlo, tra strette di mano e selfie con i connazionali.