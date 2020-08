CANARIE | Italiani all’estero, Colella (MAIE): “Vicini ai nostri connazionali, soprattutto ai più deboli e bisognosi”

“Molti ristoratori, che a causa del covid combattono la loro battaglia personale per non affogare e chiudere la loro attività, si sono rivolti a noi per avere più visibilità informazioni su come sbrigare alcune pratiche; il MAIE funge da trattino di unione tra la comunità italiana e le istituzioni (Comites, CGIE, Ambasciata) in forma del tutto gratuita”