BUON COMPLEANNO GIORGIA! | Meloni: “Oggi sono 43, fiera del mio percorso”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel giorno del suo 43esimo compleanno, su Twitter cinguetta così: “Oggi sono 43! Sono passati tanti anni da quando decisi di dedicarmi alla militanza politica per amore della mia terra. Fiera di poter guardare indietro senza aver mai tradito quel percorso che mi ha donato la fiducia di tanti italiani. Non deluderò il vostro sostegno. Grazie!”.

Intervenuta poi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, con autoironia Meloni ha detto: “Della mia eta’ possiamo sempre parlare, e’ del mio peso che non dovete mai chiedermi…”.

Come sta festeggiando? “Sto malissimo, con raffreddore e febbre da tre giorni. Ieri ho finito di lavorare all’una di notte, con 39 di febbre: un incubo. Oggi mi sono presa mezza giornata per pranzare con la mia famiglia”. Le sono arrivati molti messaggi di auguri? “Sul telefono ho visto 600 messaggi ma non li ho ancora aperti. E ho trovato anche delle chiamate con numero sconosciuto, per cui non so chi mi voleva fare gli auguri…”.

Che regali ha ricevuto? “Andrea (il compagno, ndr) mi ha regalato 12 rose rosse con un biglietto di amore, i miei amici mi hanno regalato delle rose bianche e Ginevra, mia figlia, ha scelto di regalarmi dei guanti”.

Ha spento la torta con le candeline? “Stamattina il mio compagno e Ginevra mi hanno ‘riciclato’ una candelina, me l’hanno messa su un cornetto e mi hanno portato tutto come colazione. E’ stato romantico, molto, mi ha fatto molto felice”.