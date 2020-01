INTERNET: IL MONDO DEL RISPARMIO?

Ormai gli italiani sono sempre più un popolo di consumatori attenti, che spesso fanno scelte oculate rispetto alle varie spese da sostenere e che hanno un occhio particolare per le offerte e le promozioni, in riferimento a tutte le categorie merceologiche – dalla spesa alimentare all’abbigliamento – e anche ai servizi, che si tratti dei viaggi oppure dell’intrattenimento.

Anche a seguito della crisi economica, dunque, i consumatori dello Stivale non rinunciano alle offerte commerciali più svariate – come ad esempio quelle contenuti nei volantini oppure quelle ricevute tramite indirizzo di posta elettronica -. A dimostrazione di ciò basta guardare i dati raccolti da Istituto Demopolis per IBC (l’Associazione delle Industrie e dei Beni di Consumo), secondo i quali:

le variabili del costo e delle promozioni incidono sul comportamento di acquisto di beni alimentari di oltre 2 terzi della popolazione

nel 2011 la variabile del costo aveva un’incidenza di 59 punti percentuali, mentre del 2018 è arrivata a raggiungere il 68, dunque proprio a seguito della crisi

la variante del costo è considerata più importante di altri fattori comunque rilevanti nella scelta d’acquisto di un prodotto, come la notorietà della marca, l’italianità, la qualità, l’impegno sociale ed etico delle imprese produttrici

Ma, oltre agli sconti e alle classiche offerte come il famoso “3×2” al supermarket, gli italiani sembrano apprezzare anche i periodi annuali dedicati ai prezzi super scontati, come i saldi di fine stagione oppure il Black Friday, per il quale la previsione di spesa media – per il 50 per cento della popolazione – è tra i 100 e i 250 euro.

Si tratta di un fenomeno, quello del Black Friday, mutuato dalle abitudini di consumo americane, che introduce anche al ruolo della Rete nella ricerca di sconti e promozioni, visto che praticamente tutti i negozi online aderiscono ogni anno all’iniziativa.

Un focus sugli sconti e sulle promozioni della Rete

Internet è infatti una piattaforma di vendita privilegiata e specializzata in sconti e promozioni.

Secondo una ricerca di Idealo infatti il 94 per cento degli acquirenti via Internet ha dichiarato di prestare molta importanza al prezzo e di ricorrere alla comparazione dei prezzi stessi, sia online che offline. Del resto, sempre secondo la suddetta ricerca, gli italiani hanno dimostrato una predisposizione al risparmio più alta di quella degli altri europei.

Proprio per questo essi si servono di strumenti appositi per andare alla ricerca dello sconto più conveniente, come ad esempio i portali di comparazione, soprattutto per quanto riguarda alcune categorie merceologiche specifiche come ad esempio la cosmetica e i profumi. Pare che l’utilizzo di un comparatore permetta agli acquirenti della Rete di risparmiare in media fino al 36 per cento.

Ma non finisce qui: esistono infatti anche nel settore dei servizi e dell’intrattenimento delle piattaforme che aiutano i clienti a orientarsi nella scelta, mettendo in evidenza promozioni o magari fornendo strumenti di ricerca come il minor prezzo. È il caso ad esempio di metamotori di ricerca online per i viaggi come Trivago e Tripadvisor.

Anche nell’ambito di un altro settore per il quale gli italiani spendono molto, ovvero quello delle scommesse online, sono presenti siti di comparazione che recensiscono gli operatori, con tanto di indicazioni sulle promozioni o sui bonus di benvenuto, che gli scommettitori consultano, ad esempio, per sapere se LeoVegas mette a disposizione un bonus o se un qualunque altro bookmaker offre promozioni particolari o offerte di benvenuto.

Quanto ai servizi essenziali e indispensabili come Internet, luce e gas, assicurazioni, telefonia mobile e pay tv esistono dei siti, come SosTariffe, che aiutano l’utente nella scelta, anche in base al prezzo.

Il risparmio passa anche dalle app