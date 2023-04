BUON COMPLEANNO! | 2776 anni dalla fondazione di Roma

Buon compleanno Roma! Il 21 aprile è una data memorabile per la città. In occasione dei 2776 anni dalla fondazione di Roma è previsto un ricco calendario di eventi che comprendono mostre, incontri e visite guidate. E naturalmente l’apertura gratuita ai Musei civici di Roma capitale e all’area archeologica del Circo Massimo. Inoltre sono previsti due appuntamenti da ricordare: il termine del restauro della Fontana della dea Roma in Campidoglio e l’esposizione ai Musei Capitolini di un reperto con la personificazione della città di Roma.

Secondo la leggenda in questo giorno si celebra la storica fondazione di Roma. Fu Romolo a mettere la prima pietra sul monte Palatino il 21 aprile 753 avanti Cristo. Come ogni anno si può scegliere fra i tanti eventi in cartellone per commemorare questa importante ricorrenza. Per le visite guidate e gli incontri organizzati è necessario prenotarsi al call center 060608, tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, perché alcuni eventi prevedono il numero chiuso.

Il Gruppo Storico Romano ha organizzato spettacoli, esibizioni e rappresentazioni per la gioia di turisti e romani. Il pubblico partecipante potrà fare un tuffo nel passato, in quell’epoca antica e vedere come si viveva a quel tempo, usi, costumi e consuetudini. La manifestazione ha il suo punto di riferimento al Circo Massimo.

In programma: giovedì 20 aprile alle ore 19,30 Rinnovo del Fuoco Sacro a Campo Marzio; alle ore 20 Benedictio Urbi a piazza della Rotonda; alle ore 21 concerto a tema. Venerdì 21 aprile alle ore 17,30 rievocazione del tracciato del solco; alle ore 18,30 ricostruzione storica del rito “Palilie”; alle ore 19 concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano.

Sabato 22 aprile alle ore 15 esibizioni di combattimenti fra gladiatori; alle ore 17,30 torneo fra scuole di gladiatori; alle ore 21 spettacolo musicale.

Domenica 23 aprile alle ore 11 partenza dello storico corteo dal Circo Massimo; alle ore 14 Banda Musicale di Roma Capitale; alle ore 16,30 presentazione legioni e rievocazione delle Guerre Marcomanniche.