Italiani nel mondo ambasciatori della cultura italiana

Quando si dice che si dovrebbe togliere il diritto di voto agli italiani all’estero e che questi ultimi dovrebbero essere esclusi dalla vita del nostro Paese si fa tanta demagogia, perché gli italiani all’estero, che piaccia o meno, sono cittadini italiani a tutti gli effetti, nostri connazionali.

I demagoghi dicono: “Loro (gli italiani all’estero) non pagano le tasse qui in Italia e perciò non meritano neppure di essere classificati come italiani”. Questa affermazione dimostra la demagogia che c’è riguardo agli italiani all’estero; che non è poi così vera. Infatti, ci sono italiani all’estero che hanno proprietà anche qui in Italia e pagano le tasse anche per queste ultime.

Gli italiani all’estero sono una risorsa per noi. Mi viene in mente un signore (anzi, un mio quasi coetaneo) che risiede in Germania e con il quale sono venuto in contatto su Facebook. Questa persona è siciliana, di Catania. Il suo lavoro è nel campo dell’importazione di formaggi e prodotti italiani in Germania, dove fa giungere la mozzarella di Agerola ed altri prodotti del nostro Paese. Ovviamente, non dico il nome di questa persona (per non fare pubblicità), ma chi vive in terra tedesca la conosce. Per me, una persona così merita tanto di cappello e ha tutto il mio rispetto. Con il suo lavoro, fa conoscere il prodotto italiano, il made in Italy, e aiuta le imprese italiane a fare conoscere i loro prodotti e a venderli. Ci sono tanti italiani all’estero che fanno ciò.

Gli italiani nel mondo sono ambasciatori della cultura del nostro Paese. Noi, che stiamo qui in Italia, dobbiamo essere loro grati per questo.