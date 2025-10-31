In occasione del 2500º anniversario della fondazione di Napoli, l’Ambasciata d’Italia in Bulgaria ha organizzato un evento di grande prestigio presso la residenza italiana a Sofia.

Martedì 28 ottobre, infatti, si è tenuto il concerto “In…Canto Partenope”, con il tenore Vincenzo Costanzo e il pianista Giovanni Auletta, un omaggio musicale alla città partenopea e alla sua tradizione artistica.

L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e con il sostegno dell’azienda Santorelli AD, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del corpo diplomatico, della comunità italiana in Bulgaria e delle autorità locali.

Durante la serata, Costanzo – accompagnato al pianoforte dal maestro Auletta, che ha introdotto e spiegato al pubblico i brani eseguiti – ha interpretato con straordinaria intensità alcune tra le più celebri canzoni della tradizione napoletana: ’A vucchella, Na sera ’e maggio, Tiempo antico…

L’AMBASCIATORE APICELLA

Nel suo intervento, l’ambasciatore d’Italia a Sofia, Marcello Apicella, ha invitato i presenti a intraprendere “un viaggio musicale alla scoperta della storia, dell’arte e della sensibilità di Napoli”, ricordando come la città, nel corso dei secoli, abbia saputo unire Oriente e Occidente, fondendo popoli, voci e culture in un’unica grande anima mediterranea.

La serata di Sofia ha rappresentato non solo un omaggio alla cultura napoletana, ma anche un simbolo dell’amicizia tra Italia e Bulgaria, unite dall’amore per l’arte, la bellezza e la grande tradizione musicale italiana.