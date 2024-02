La Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) e il Consolato Generale d’Italia a San Paolo questo settimana hanno presentato ufficialmente la prima edizione del Premio Pittoresca Made in Italy, rivolto ai giovani imprenditori italo-brasiliani.

L’iniziativa è stata promossa da Pittoresca, un’azienda di comunicazione italo-brasiliana, insieme a ItaliaRooting Consulting, per riconoscere le iniziative che valorizzano l’italianità in Brasile, andando oltre gli stereotipi.

Durante l’evento di presentazione, il Console Domenico Fornara ha sottolineato l’importanza del Premio Pittoresca per la comunità italo-brasiliana, poiché non solo celebra il passato, i 150 anni di immigrazione italiana in Brasile, ma mette anche in luce il presente e il futuro, rappresentati dall’Italia contemporanea.

In Brasile, dove si stima vivano circa 30 milioni di italo-discendenti, l’idea dell’Italia è spesso legata a immagini anacronistiche risalenti all’esperienza dei migranti arrivati nel continente fino alla prima metà del secolo scorso.

L’obiettivo del Premio è promuovere una visione più moderna del paese e delle sue capacità imprenditoriali.

Il concorso si articola in tre categorie principali, rappresentative dei settori di maggior sviluppo del Made in Italy nel mondo: Enogastronomia, Lifestyle & Benessere e Tecnologia & Innovazione.

Il bando ufficiale sarà pubblicato in aprile e le iscrizioni saranno aperte fino a maggio di quest’anno. I vincitori saranno premiati con un viaggio in Italia per approfondire la loro esperienza e relazione con il paese, specialmente nel contesto della propria attività produttiva.