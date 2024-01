L’Associazione Bellunesi nel Mondo piange la scomparsa, a 76 anni, di Moacir Luiz Bogo, premio “Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e nel mondo” del 2001.

Nato a Rio do Oeste (Santa Catarina, Brasile) nel 1947, scrive Il Gazettino, e scomparso nei giorni scorsi a Joinville dove risiedeva, “imprenditore di successo onorando le sue origini bellunesi”, ha anche rivestito varie cariche in più associazioni, tra cui la presidenza del locale circolo italiano, dell’Associazione Amici e Malati di Autismo e la vicepresidenza dell’Associazione commerciale e industriale.

Questo il ricordo di Oscar De Bona, presidente Abm: “Quanti ricordi con Moacir in questi trent’anni di amicizia e quanti progetti ti hanno visto protagonista. Ti ricorderemo come meriti”.

In occasione della premiazione nel 2001 del premio internazionale “Bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo” l’imprenditore disse al Gazzettino: “Mi sento un uomo realizzato e tanto legato all’Italia. Mio nonno venne in Brasile nel 1892 all’età di 24 anni a zappare il caffè nello Stato di San Paolo, poi si spostò fondando una comunità costruita con il lavoro e il sacrificio. Ho sempre cercato di pormi al servizio della comunità a farò quanto più potrò per la cultura italiana in Brasile”.