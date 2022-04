Bologna-Inter, giusta decisione

La partita di calcio tra Bologna ed Inter si giocherà il 27 aprile. Così ha deciso il Collegio di garanzia del Coni. La partita si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio scorso, ma a causa del Covid e della presenza di giocatori positivi il Bologna non ha potuto disputare il match, su parere dell’ASL.

Per l’Inter, il Bologna non avrebbe invocato formalmente la causa di forza maggiore e per questo avrebbe fatto ricorso. Il Bologna ha risposto affermando che è stata mandata una PEC anche all’Inter. Dunque, il ricorso dell’Inter è stato respinto. Forse, questa decisione può essere vista anche nell’interesse dell’Inter stessa.

Se il ricorso dei nerazzurri fosse stato accolto e fosse stato decretato lo 0 a 3 a tavolino per la squadra allenata da Simone Inzaghi, gli altri club, in particolare quelli indirettamente interessati alla situazione come Milan e Napoli ma non solo questi ultimi, avrebbero avuto da dire.

Deve essere ricordato che l’Inter è una diretta concorrente di Napoli e Milan nella lotta per lo scudetto. Oltretutto, proprio il Napoli è stato coinvolto in una situazione simile nella partita contro la Juventus. Dapprima è stato decretato lo 0 a 3 per i bianconeri, ma poi i partenopei hanno fatto ricorso e hanno avuto ragione.

Ora, per via della partita tra Juventus e Napoli, se l’Inter avesse ottenuto lo 0 a 3 ci sarebbe stato un vulnus. Se il Collegio di garanzia del Coni avesse decretato lo 0 a 3 a tavolino per l’Inter ci sarebbe stato un mare di polemiche e queste polemiche si sarebbero fatte ancora più forti in caso di vittoria dello scudetto dei nerazzurri. Forse, è stato meglio che le cose siano andate così.

L’Inter potrà vincere la partita contro il Bologna sul campo e se vincesse il campionato nessuno farebbe polemiche. Come si suol dire, che vinca il migliore.