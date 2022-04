Italiani all’estero, Billi (Comitato Italiani nel Mondo): “Mercoledì incontro con il Comites di Londra”

“I temi trattati saranno le best practice del Comites, come ad esempio eventi, iniziative, servizi e sportelli creati dal Comites per la Comunità Italiana locale”

Simone Billi, deputato leghista eletto nella ripartizione estera Europa e Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera dei Deputati, in una nota dichiara: “Domani, mercoledì 20 aprile, alle 8:30 ora italiana, audiremo il Comites di Londra, nella persona del suo Presidente avv. Alessandro Gaglione. I temi trattati saranno le best practice del Comites, come ad esempio eventi, iniziative, servizi e sportelli creati dal Comites per la Comunità Italiana locale, che ad oggi conta più di 450.000 iscritti AIRE”.

“Sollecito in particolare i nuovi membri dei Comites in tutto il mondo a seguire questa audizione – conclude Billi -, per avere buoni spunti di riflessione ed eventuali suggerimenti per le proprie attività sul territorio”.

L’audizione sarà visibile anche in diretta dalla web tv della Camera dei Deputati www.webtv.camera.it.