Avv. Saimir Kumrija: “Grazie alla nuova legge i pensionati italiani possono scegliere l’Albania come destinazione per vivere”

Permesso di Soggiorno per Pensionati – Defiscalizzazione e Tassazione Zero della Pensione

Il 18 ottobre 2021, per la prima volta, lo Stato Albanese ha riconosciuto il diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno ai pensionati provenienti da paesi stranieri che vogliono trascorrere la loro “dolce età” nel Paese delle Aquile.

Un fenomeno quest’ultimo che vede i pensionati italiani prediligere sempre più l’Albania come meta, non solo turistica, ma di residenza.

Questo risultato eccellente ha fatto si’ che l’Albania diventasse uno dei primi paesi europei in cui i pensionati possano trasferirsi per godersi la loro pensione pagando ZERO TASSE, in quanto la Repubblica Albanese riconoscendo lo status particolare dei pensionati, come persone che hanno gia’ dato il loro contributo alla societa’ e allo stato, non applica nessun tipo di imposta oppure tassazione sulle loro pensioni.

Intervistato da ItaliaChiamaItalia, l’avvocato Kumrija spiega nei dettagli la nuova legge per i pensionati e tutta la procedura per potersi spostare in Albania.

L’avvocato Kumrija ha coordinato il gruppo di lavoro nel suo percorso lavorativo che ha portato al progetto della proposta di legge il quale, successivamente, come società civile e gruppo di interesse, ha offerto l’expertise legale presso il Parlamento Albanese ai fini del riconoscimento del diritto per i pensionati stranieri all’ottenimento del Permesso di Soggiorno come Pensionato in Albania.

Oggi Kumrija ha creato “Vivere in Albania, studio di consulenza legale per tutte le persone interessate di spostarsi nel paese delle Aquile”.

Come si ottiene il permesso di soggiorno da pensionato in Albania, quali sono i benefici fiscali e come seguire tutto l’iter per poter ottenere la defiscalizzazione della pensione in Albania?

Vi ringrazio dell’intervista e della possibilità datami di poter fare chiarimenti sul percorso da seguire, in quanto ogni giorno ci chiamano sempre più pensionati interessati per sapere come poter procedere per il trasferimento in Albania.

Il percorso per vedersi percepire la pensione lorda e pagare ZERO TASSE in Albania parte con l’ottenimento del permesso di soggiorno, il trasferimento della residenza anagrafica, seguendone l’iscrizione AIRE e il trasferimento della residenza fiscale in Albania. Infine chiudendo la pratica con la richiesta all’INPS di appartenenza della defiscalizzazione della pensione, per non pagare più tasse in Italia.

Come si ottiene il permesso di soggiorno in Albania?

Prima di tutto vorrei sottolineare che la domanda di permesso di soggiorno presso le autorità competenti si fa esclusivamente on-line e deve essere presentata entro 30 giorni dall’ingresso nel territorio della Repubblica d’Albania.

In base all“Art.85 Legge Nr 79/2021 “Per Gli Stranieri”, nella Repubblica Albanese, per poter richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno come pensionato, il cittadino straniero deve soddisfare i seguenti requisiti di legge:

• Essere pensionato nel paese d’origine

• Percepire nel paese d’origine una pensione con reddito annuo minimo di 1.200.000 Lek ( circa 10.000 euro/anno )

• Disporre di un documento valido ai fini dell’espatrio e in corso di validità

• Aprire un conto corrente bancario nella Repubblica d’Albania

• Effettuare la variazione del pagamento della pensione sul conto corrente Albanese, per farlo si deve essere in possesso delle Credenziali INPS; SPID (Il documento della variazione va tradotto da traduttore ufficiale in Albania)

• Disporre di un alloggio abitativo nella Repubblica Albanese (Contratto di affitto min 1 anno in originale e/o copia autenticata notarile,

Essere titolare min 50% di un immobile residenziale, dichiarazione di ospitalita’ con atto notarile min 1 anno)

• Disporre di una polizza assicurativa (sanitaria) valida per 1 anno;

• Certificato Casellario Giudiziario (Apostillato presso la procura di residenza, tradotto e legalizzato da un notaio in Albania)

• Cedolino della pensione (Tradotto da traduttore ufficiale in Albania )

• Il primo permesso avrà durata fino a 1 anno, con diritto di rinnovo

• Il permesso di soggiorno per pensionati non conferisce allo straniero il diritto di svolgere alcun tipo di attività economica o professionale nella Repubblica d’Albania.

• Al titolare di permesso di soggiorno come pensionato è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare nella Repubblica d’Albania per il coniuge o convivente.

Tutti i pensionati e tutte le categorie dei pensionati possono richiedere la defiscalizzazione della pensione per pagare zero tasse in Albania?

Nelle categorie che possono richiedere la defiscalizzazione della pensione per pagare zero tasse in Albania fanno eccezione tutti i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (Pensionati Ex INPDAP), loro attualmente non possono godere delle agevolazioni fiscale zero tasse in Albania in quanto manca un accordo in essere tra Italia-Albania.

Come si procede, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, a richiedere la defiscalizzazione della pensione per pagare zero tasse in Albania?

Una volta iniziata la pratica il percorso lavorativo dura circa 2 mesi. Si ottiene prima un permesso di soggiorno provvisorio, che va consegnato in 7-10gg lavorativi dal momento che, a seguito di domanda on-line ci si presenta per la prima volta presso l’ufficio immigrazione di competenza per portare tutti i documenti in originale.

Il permesso provvisorio avrà una durata di due mesi, tempo durante il quale si effettuano tutti i controlli necessari dagli uffici competenti, inclusa la procedura per la conferma dei dati personali e dell’indirizzo abitativo presso il comune di residenza in Albania.

A fine pratica il cittadino avrà il Permesso di Soggiorno Biometrico definitivo di un anno.

Ottenuto il permesso di soggiorno definitivo si procede all iscrizione AIRE – Italiani Residenti all’Estero, come requisito indispensabile ai fini della pratica della defiscalizzazione

Criterio indispensabile e altresì quello di permanere in Albania per almeno 183 giorni all’anno per poter avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e per poter richiedere il certificato di residenza fiscale.

Una volta raggiunta la permanenza minima (183 giorni) si richiede alla polizia di frontiera Albanese un documento (Certificato TIMS) che certifica le entrate–uscite dal territorio Albanese e di conseguenza effettua i conteggi effettuati dei giorni vissuti in Albania nell’arco dell’anno.

Ottenuto il documento (Certificato TIMS) dalla polizia di frontiera si procede alla richiesta del certificato di residenza fiscale che si richiede alla Autorità Fiscale Albanese sulla base dell’accordo sulle doppie imposizioni tra Italia e Albania

Ottenuto il Certificato di residenza fiscale si procede alla compilazione del documento (Mod. EP1), che tradotto ed autenticato da un notaio Albanese, va legalizzato dal Ministero degli Esteri Albanese, e dall’Ambasciata Italiana in Albania e di seguito va spedito all’ufficio Convenzioni Internazionali della propria sede INPS;

La risposta dell’INPS per l’ottenimento della defiscalizzazione della pensione italiana non è tempestiva in quanto effettuano tutti i dovuti controlli. Il pensionato ha facoltà di chiedere il rimborso delle ritenute italiane applicate sulla pensione per questo periodo di tempo.

La richiesta di rimborso delle imposte italiane si deve presentare al seguente Indirizzo : Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara

L’istanza di rimborso deve essere prestata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/73).

Il dossier per l’istanza di rimborso delle trattenute applicate deve contenere obbligatoriamente:

Il certificato di residenza fiscale nel paese estero rilasciata dalle Autorità competenti

Tutti i documenti ed eventuali altre specifiche e/o condizioni previste dalla Convenzione.

Come possono rinnovare i cittadini stranieri il loro permesso di soggiorno e la defiscalizzazione per gli anni successivi?

I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno come pensionato possono rinnovarlo se prima di tutto hanno osservato l’obbligo di permanenza nel Paese 183 gg all’anno, continuando nello stesso tempo a soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

La domanda di rinnovo si può fare a partire da 60 gg prima della scadenza ma in ogni caso deve essere fata tassativamente entro e non oltre il corso di validità della stessa. Per il rinnovo della defiscalizzazione il cittadino Italiano deve ogni anno rinnovare il permesso di soggiorno e certificare l’esistenza in vita all’INPS.