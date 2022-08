Arriva Coming Comics, con migliaia di fumetti italiani e riviste specializzate anni ’70 e 80’

Italia patria di santi, poeti e navigatori? Non solo! Anche di grandi fumettisti che, con le loro stories hanno nutrito la generazione boomer, affascinato la X, incuriosito i millennials, intrigato gli zeta, e conquistato i nativi digitali e tutte le generazioni che verranno. Perché non c’è passato nel fumetto ma solo un fantastico mondo parallelo, sempre presente.

A loro è dedicato l’evento Coming Comics che si terrà a Milano i prossimi 9-10-11 settembre, nel negozio di Viale Espinasse 99 della Cooperativa Di Mano in Mano.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati alla ricerca di pezzi mancanti alle loro collezioni, alcuni rari o introvabili; tutti provenienti da librerie di case sgomberate nell’arco di un anno, tutti rigorosamente di seconda mano e in ottimo stato. Si contano migliaia di numeri di Tex solo per citare.

Gli italiani più illustri come Jacovitti, Crepax, Hugo Pratt, Sergio Toppi e i protagonisti di casa Bonelli, tutti a scaffale in compagnia di Asterix, Charlie Brown, Tin Tin e gli eroi della Marvel. Non poteva mancare il topo più illustre della banda, Topolino e molti altri ancora. Alzi la mano chi non li ama! E se proprio ci fossero a loro è dedicata una straordinaria selezione di narrativa Fantasy.

Tutti i dettagli e aggiornamenti dell’evento sul sito internet www.dimanoinmano.it o alla mail info@dimanoinmano.it.

ORARI DI APERTURA DI COMING COMICS

Venerdì 9 settembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 10 e domenica 11 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00 orario continuato.

Gli eventi saranno accessibili nel rispetto delle procedure e della normativa anti Covid vigente. Gli organizzatori si riserveranno il diritto di contingentare gli ingressi.