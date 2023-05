ARGENTINA | Porta (Pd) a Buenos Aires e Rosario per incontri politici e istituzionali

Intensa agenda in Argentina per Fabio Porta, deputato eletto per il Partito Democratico nella ripartizione Sudamerica della Circoscrizione estero.

A Buenos Aires il parlamentare ha partecipato insieme al Presidente del PD Stefano Bonaccini ad una assemblea dei circoli del partito in Argentina, convocata dal Segretario Daniel Antenucci.

Sempre con Bonaccini e la delegazione della Regione Emilia Romagna, l’On. Porta ha incontrato i rappresentanti delle associazioni e della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, mentre su invito della Camera di Commercio italiana a Buenos Aires è intervenuto all’assemblea dei soci.

Dopo la presentazione, presso la sede dell’Università di Bologna a Buenos Aires, del progetto di attrazione di talenti promosso dall’Emilia Romagna, il deputato democratico si è spostato nella città di Rosario insieme al coordinatore dell’USEF (Unione siciliana emigrati e famiglie) dell’Argentina Salvatore Finocchiaro.

A Rosario Fabio Porta ha incontrato il Rettore dell’UNR (Università nazionale di Rosario) Franco Bartolacci, il Console Marco Bocchi, i sindacati del settore elettrico e del commercio, il patronato Inca-Cgil e rappresentanti di partiti politici e istituzioni locali.

“L’Argentina – ha dichiarato Fabio Porta concludendo le intense giornate a Buenos Aires e Rosario – rimane prioritaria nel piano strategico di sviluppo del partito all’estero e come unico parlamentare della ripartizione sono impegnato in prima persona per mantenere un impegno confermato nel suo intervento di pochi giorni fa dal Presidente Bonaccini”.