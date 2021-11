ARGENTINA | Mar del Plata, gli italiani celebrano il 4 novembre

Il console d´Italia Santo Purello ha convocato i rappresentanti della collettività della città balneare al primo atto ufficiale per ricordare il Giorno dell'Unità Nazionale

Lo scorso 4 novembre è stata celebrata in Argentina una data significativa per la comunità italiana di Mar del Plata. Secondo quanto riporta una nota, il console d´Italia Santo Purello ha convocato i rappresentanti della collettività della città balneare al primo atto ufficiale per ricordare il Giorno dell’Unità Nazionale, dopo l´ultimo evento svolto proprio al giardino della sede consolare il 4 novembre 2019.

Hanno accompagnato il console, il vescovo della Diocesi di Mar del Plata, Monsignor Gabriel Mestre, in rappresentanza del Sindaco della città di Mar del Plata, Maria Florencia Rannelucci, Direttrice Generale delle Collettività e Cooperazione Internazionale del Comune di Mar del Plata, il Presidente del COMITES di Mar del Plata, Rafaelle Vitiello, ed il membro del CGIE Marcelo Carrara, nonché Presidente della Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata e Zona.