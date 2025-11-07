Sabato 15 novembre 2025, dalle 12 alle 18, la Usina del Arte, nel suggestivo quartiere della Boca, ospiterà la terza edizione della Fiera Gastronomica Italiana, evento principale della decima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Argentina.

Organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires con il sostegno della rete diplomatico-consolare, la manifestazione sarà aperta al pubblico con ingresso libero in uno dei luoghi culturali più rappresentativi della capitale argentina.

L’edizione 2025, dedicata al tema “La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione”, punta a valorizzare il legame tra tradizione gastronomica, benessere e ricerca tecnologica nel settore alimentare.

Il programma prevede stand di prodotti agroalimentari italiani, degustazioni guidate, show cooking a cura del gruppo Buenos Aires Chef Italiani (BACI), masterclass di pizza in diverse varianti e un’area family con giochi e attività per bambini. Non mancheranno momenti musicali, con il DJ set del gruppo Metro Power Hits, e uno spazio solidale realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio per sostenere iniziative di assistenza a persone in difficoltà.

La Fiera si inserisce nel calendario di eventi della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2025, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare la filiera agroalimentare italiana a livello globale.

Tra le altre iniziative in programma in Argentina figurano degustazioni, percorsi gastronomici, conferenze, attività nelle scuole e video-ricette digitali. Proprio in occasione di questa edizione, l’Ambasciata ha lanciato il progetto “Il gusto del benessere: tre menù italiani”, realizzato in collaborazione con GialloZafferano, che propone dieci videoricette ispirate alla tradizione culinaria italiana rivisitata in chiave salutistica, disponibili sui canali social dell’Ambasciata.