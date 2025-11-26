Martedì 25 novembre l’On. Franco Tirelli, deputato MAIE eletto nella ripartizione estera America Meridionale, ha presentato due interrogazioni parlamentari indirizzate al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, su due questioni che toccano da vicino i diritti e la dignità dei cittadini italiani residenti all’estero.

La prima interrogazione riguarda una grave situazione segnalata dalla collettività italiana residente nell’area consolare di Mar del Plata, in Argentina. A fine novembre, infatti, non risulta ancora essere stato erogato il consueto contributo annuale in favore dei connazionali indigenti, regolarmente iscritti all’AIRE e nati in Italia.

Si tratta di una misura di sostegno sociale fondamentale per molte persone in condizioni di particolare fragilità economica, spesso anziani o cittadini senza altri mezzi di sussistenza.

L’On. Tirelli sostiene che non si possa accettare che cittadini italiani, in situazione di grave bisogno, “vengano lasciati senza risposta e senza aiuto da parte dello Stato” e, pertanto, ha ritento fondamentale sollecitare il Ministro per sapere per quale motivo si registra un tale ritardo e quali siano i tempi previsti per la liquidazione dei contributi.

COSTA RICA

La seconda interrogazione si riferisce alla recente missione in Costa Rica del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, On. Giorgio Silli.

Secondo quanto riferito da fonti locali, il COMITES (Comitato degli Italiani all’Estero) del Costa Rica non sarebbe stato invitato ufficialmente a partecipare alla visita.

I COMITES sono un organo democraticamente eletto, che rappresenta le istanze della comunità italiana all’estero ed è chiamato a collaborare con le autorità consolari e diplomatiche. Escluderli da un momento istituzionale così importante rappresenta una mancanza di riconoscimento del loro ruolo e una perdita di opportunità di dialogo con chi quotidianamente opera per mantenere vivo il legame con l’Italia.

Attraverso queste due interrogazioni, l’On. Tirelli ha inteso richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di garantire piena attenzione e rispetto per le esigenze dei cittadini italiani all’estero, sia sotto il profilo sociale che sotto quello della rappresentanza.

L’On. Tirelli ritiene fondamentale che il suo compito è quello di vigilare affinché nessuno venga lasciato indietro e affinché la voce degli italiani all’estero venga ascoltata con serietà e responsabilità, in ogni sede.