ARGENTINA | “Cammina, Molise!”: la manifestazione a Mar del Plata [VIDEO]

Il Mattino di Foggia dedica un articolo alla conclusione della sesta edizione della manifestazione “Cammina, Molise!” che ha tenuto banco per tre giorni nella città argentina di Mar del Plata, dove la kermesse è tornata per la seconda volta.

“Appena tagliato simbolicamente il nastro di partenza, con i colori delle bandiere Argentina e Italiana, dai Coordinatori italiani ed argentini e dal Console italiano a Mar del Plata, il gruppone dei marciatori parte festoso”.

Il successo dell’iniziativa – si legge – “ha contribuito a rinsaldare i rapporti tra le varie associazioni dei molisani in Argentina ed a creare nuove basi di collaborazione con la Regione Molise e le associazioni molisane per fortificare e sostenere il progetto di ‘cammina, Molise!’: il semplice gesto del cammino può generare un volano per lo sviluppo delle aree interne del Molise in sinergia con i molisani in terra argentina e con i molisani sparsi in tutto il mondo”. A conclusione della manifestazione è tornata la sfilata, ormai collaudata da tanti anni, con “musici all’inizio del corteo, con organetti, tamburelli e quant’altro di gradevolmente rumoroso, l’immancabile megafono che cadenza il significato della marcia, tutte le magliette dei marciatori e tutti gli stendardi delle svariate Associazioni con gli emblemi della Regione Molise”.

A complemento della manifestazione, altri appuntamenti hanno visto protagonisti i partecipanti italiani nella città Mar del Plata e di Buenos Aires nei giorni a seguire. “E’ stato bello scoprire alla periferia di Mar del Plata la Scuola ‘Dante Alighieri’ dove, tra l’altro, si insegna la lingua italiana a più di 900 bambini, tra i 3 ed i 14 anni”. Una scuola costruita “con gli intenti e le risorse, interamente dagli emigranti italiani, per lo più molisani, a partire dagli anni ’90” si legge sul quotidiano che sottolinea il lavoro svolto dai volontari delle associazioni sostenuto dal “forte attaccamento alle radici. Il tutto qualificato da consolidati risvolti culturali e solidali della comunità di origine molisana in Mar del Plata ed in tutte le altre maggiori città, come Buenos Aires, Rosario, Cordoba, La Plata”.

La settima edizione di “Cammina, Molise!”, il prossimo anno, si terrà a Montreal.