ARGENTINA | Buenos Aires, riunione di coordinamento consolare con i rappresentanti della comunità italiana

In vista della prima plenaria del nuovo CGIE che si terrà lunedì alla Farnesina. Durante l'incontro, riferisce l’Ambasciata, si è lavorato su: esigenze della collettività italiana in Argentina; servizi consolari; pianificazione per il futuro

L’ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, ha presieduto una riunione di coordinamento consolare con i rappresentanti della comunità italiana in Argentina – Parlamentari, consiglieri del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie), Presidenti del Comites – e i consoli italiani, in vista della partecipazione dei consiglieri del Cgie Argentina alla prima Assemblea plenaria del nuovo Cgie in Italia, che prenderà il via lunedì 19 giugno.

Durante l’incontro, riferisce l’Ambasciata, si è lavorato su: esigenze della collettività italiana in Argentina; servizi consolari; pianificazione per il futuro.

Mariano Gazzola, consigliere CGIE, sui propri profili social aggiunge che si è affrontato in particolare il tema dei servizi consolari, del mal funzionamento del sistema Prenotami e quello del sostegno a Roma 2030. Tutti argomenti che i consiglieri dell’Argentina porteranno sul tavolo del Consiglio Generale degli italiani all’estero.