La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Arandora Star, il piroscafo britannico affondato il 2 luglio 1940 al largo dell’Irlanda del Nord, nel quale persero la vita 446 italiani internati dal Regno Unito durante la Seconda guerra mondiale.

A darne notizia è il deputato di Fratelli d’Italia Enzo Amich, primo firmatario del provvedimento, che ha parlato di “atto di giustizia morale verso vittime innocenti di una tragedia che ha segnato profondamente la storia dell’emigrazione italiana e che per troppo tempo è rimasta poco conosciuta”.

La proposta di legge stabilisce che la ricorrenza venga celebrata l’11 ottobre, una data scelta non a caso: coincide infatti con la scomparsa di Rando Bertoja, ultimo sopravvissuto del naufragio.

“Non ricordiamo solo la tragedia del 2 luglio 1940 – ha spiegato Amich – ma anche la forza di chi ha testimoniato per decenni, custodendo la memoria dei compagni perduti”.

L’Arandora Star trasportava centinaia di cittadini italiani che vivevano nel Regno Unito e che, allo scoppio della guerra, furono classificati come “enemy aliens” e internati. Il siluramento della nave da parte di un sommergibile tedesco trasformò quella deportazione in una delle pagine più drammatiche e meno note della storia degli italiani all’estero.

Secondo il deputato di FdI, l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata alle vittime dell’Arandora Star rappresenta non solo un momento di commemorazione, ma anche un’opportunità educativa. La scelta del mese di ottobre consentirà infatti un pieno coinvolgimento delle scuole, con percorsi didattici, iniziative di approfondimento storico e momenti di riflessione pubblica.

“Istituire una Giornata nazionale – ha sottolineato Amich – non significa aggiungere una semplice data al calendario, ma educare alla memoria, al coraggio e alla pace, rafforzando un messaggio di riconciliazione e amicizia tra i popoli”.

Il testo passa ora all’esame finale del Senato. In caso di approvazione definitiva, l’11 ottobre diventerà ufficialmente la Giornata nazionale in memoria delle 446 vittime italiane del naufragio dell’Arandora Star, una tragedia che torna così al centro della memoria collettiva del Paese.