Altra follia green della UE

Le decisioni europee sull’ambiente fanno discutere. L’ultima di queste riguarda la direttiva che Bruxelles vuole approntare. Secondo questa direttiva, gli agricoltori dovranno ripristinare l’aspetto naturale del 10% dei loro terreni. Ergo, se io fossi un agricoltore ed avessi dei terreni, il 10% di questi ultimi non potrebbe più essere usato da me per le mie coltivazioni, ma dovrebbe essere trasformato in sterpaglia, in bosco, in prato o in area umida.

Tutti noi vorremmo avere più boschi, più aree umide e più prati. Il problema è che, se fosse implementata, una direttiva simile rischierebbe di danneggiare l’agricoltura, che è il settore primario. Dall’agricoltura nascono molte materie prime. Col 10% di produzione agricola in meno, sempre se questa direttiva fosse implementata, noi Europei dovremmo importare materie prime da altri Paesi. Questo farebbe salire i prezzi delle materie prime e anche di beni di prima necessità come il pane, la pasta ed altri cibi. Ergo, gli alimenti costerebbero di più.

Immaginate una famiglia italiana che è già vessata dalle tasse e da altri balzelli e che, se questa direttiva fosse messa in atto, vedrebbe salire ulteriormente i prezzi di pane, riso e pasta. Una cosa sono i prezzi alti di beni di lusso come il caviale. Ad una famiglia normale interessa ben poco di beni simili. Ben altro è la lievitazione dei prezzi di beni di consumo di ogni giorno come il pane, la pasta o l’olio d’oliva.

Per una famiglia normale anche una pizza da asporto diventerebbe un lusso. Oltretutto, una simile politica favorirebbe le multinazionali a scapito dei piccoli imprenditori, ridurrebbe ogni possibilità di concorrenza e bloccherebbe il cosiddetto “ascensore sociale”. Come al solito, questa Unione Europea vuole portare avanti delle politiche ambientali che sono utopiche e che non tengono conto della realtà dei fatti e dell’esistenza dell’uomo. Per questo motivo, le politiche europee sono da definirsi quasi anti-umane.