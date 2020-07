ALBANIA | Italiani all’estero, Ettore Lusa coordinatore MAIE a Valona

Medico in pensione, dopo aver viaggiato l’Europa per lavoro, è da tempo residente in terra albanese ed è in contatto con moltissimi italiani residenti

Ettore Lusa è il nuovo coordinatore MAIE a Valona, Albania, città dove sono residenti tanti connazionali, tra cui molti pensionati. A nominarlo è stato Vincenzo Pelliccione, coordinatore nazionale del MAIE in Albania.

“Nei giorni scorsi – dichiara Pelliccione – come MAIE Albania abbiamo avuto un incontro a Valona con un folto gruppo di italiani, tra cui liberi professionisti affermati, importanti imprenditori, rappresentanti del tessuto sociale e culturale del Paese. Tra i presenti, anche gli esponenti di una importante associazione italiana che raggruppa numerosi connazionali pensionati, tutti regolarmente iscritti AIRE”.

“Dopo la riunione, abbiamo mantenuto i contatti anche a distanza – prosegue Pelliccione – e, dopo un ulteriore confronto, abbiamo deciso di portare avanti una proficua collaborazione tra il MAIE e le associazioni che hanno partecipato all’evento di Valona”.

“Ettore Lusa, medico in pensione, dopo aver viaggiato l’Europa per lavoro, è da tempo residente in terra albanese ed è in contatto con moltissimi italiani residenti. Contiamo anche sulle sue capacità e sulla sua esperienza per continuare a diffondere in tutta l’Albania, da oggi in particolare anche a Valona, la visione culturale e politica del MAIE, consapevoli ormai – conclude Vincenzo Pelliccione – che il Movimento Associativo Italiani all’Estero è l’unica vera alternativa possibile per noi italiani nel mondo”.