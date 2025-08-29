Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, rinomata oasi di benessere a cinque stelle nel cuore dell’Alta Badia, lancia un’iniziativa emozionale e immersiva per coronare la fine dell’estate e accogliere l’arrivo dell’autunno: alba e colazione ad alta quota.

Un’escursione guidata al Sass de Stria che unisce natura, gusto e spiritualità alpina: un invito a rallentare, ad ammirare il sorgere del sole sulle Dolomiti mentre si gusta una colazione tra i profumi e i silenzi dell’alta montagna.

UN’ESPERIENZA PER COPPIE, FAMIGLIE E AMANTI DEL TURISMO LENTO

Pensata per coppie in cerca di momenti suggestivi e memorabili, famiglie desiderose di vivere un’esperienza condivisa a contatto con la natura, e appassionati di montagna e benessere che cercano avventure autentiche in sintonia con il territorio.

Questa esperienza ricorda la filosofia del lusso lento: un benessere che nasce non solo dal comfort dell’hotel, ma dalla connessione profonda con l’ambiente circostante. Disponibile un giorno a settimana per i mesi di settembre e ottobre, la proposta si rivolge agli ospiti dell’hotel, con partenza all’alba direttamente dalla hall, accompagnati dalla guida.

Il cammino si snoda tra sentieri silenziosi e antiche trincee scavate nella roccia, testimoni indelebili della Grande Guerra che oggi si inseriscono armoniosamente nel paesaggio, invitando a un’escursione con uno sguardo attento tra storia e natura.

Un percorso suggestivo che conduce alla scoperta dei versanti del Sass de Stria, cima iconica delle Dolomiti, a 2.477 metri di altitudine, tra il Lagazuoi e il Col di Lana, domina il Passo Falzarego e si erge maestosa sopra la strada che attraversa il passo Valparola.

Il momento più atteso è l’arrivo in vetta, quando il sole sorge tingendo di rosa le cime delle montagne nel fenomeno unico dell’Enrosadira. È qui che prende forma la colazione, preparata con cura dall’hotel: tè fumante, caffè caldo, biscotti e torte fatte in casa; l’accompagnamento perfetto per godersi un’alba così speciale.

Un’esperienza rigenerante e autentica, che incoraggia a prendersi il tempo, ad ascoltare il silenzio della montagna e a vivere un autentico momento di pace a contatto con la natura incontaminata. Un’occasione preziosa per riscoprire il vero significato del viaggio: l’incontro tra emozione e territorio.