Al Post Alpina – Family Mountain Chalets l’offerta pensata per il genitore single e i suoi bambini

Sentirsi come in un villaggio di montagna. Il Post Alpina accoglie la famiglia tra suite e chalet, spazi dedicati a ogni età, iniziative per il tempo trascorso al resort o alla scoperta del territorio

Primo villaggio alpino dell’Alto Adige, immerso nel verde delle Dolomiti di Sesto, il Post Alpina – Family Mountain Chalets dei Post Dolomiti Resorts regala alle famiglie una vacanza indimenticabile tra paesaggi, relax, benessere e attività all’aria aperta. È qui che la famiglia Wachtler si prende cura di tutti i componenti della famiglia, con attenzione al benessere e alla possibilità di svago anche di genitori single, rendendo la vacanza meno impegnativa e più emozionante per adulti e bambini, grazie alle proposte e ai servizi inclusi nell’offerta speciale Me and my kid(s).

A ridosso del comprensorio escursionistico e sciistico Tre Cime Dolomiti, a Versciaco a pochi passi da San Candido in Alta Val Pusteria, il Post Alpina accoglie gli ospiti con un edificio principale che ospita suite e dieci chalet tutt’intorno con appartamenti confortevoli per le famiglie e arredati con gusto. Il resort 4 *S fa parte del circuito dei Familienhotels Südtirol e pensa a tutti, anche ai genitori single in vacanza con i figli. Me and my kid(s) è infatti un’offerta che permette di scegliere tra suite o chalet in cui trascorrere almeno 7 notti, per vivere una vacanza in cui tutto è su misura per la famiglia, con una proposta di spazi e attività differenziati a seconda dell’età.

Ambienti dedicati, programmi settimanali e assistenza (dai 3 anni in su) che includono anche tre novità introdotte con la riapertura estiva. Un nuovo baby club riservato ai bambini con meno di 3 anni, dove poter giocare con i genitori, attrezzato con altalena soft, Lego gigante e tanti altri giochi creativi tutti da provare. Il laboratorio creativo di Pina dedicato ai bambini dai 3 anni in su e ispirato alla mascotte del Post Alpina, per creare tanti tesori e opere d’arte: qui, assieme agli animatori del Post Alpina, i bambini fanno bricolage, dipingono e impastano pane e biscotti da gustare poi insieme. Parola d’ordine “divertimento” al nuovo parco giochi all’aperto, accanto alla terrazza del resort, dove i bambini si divertono con i giochi e la compagnia della mascotte Pina, mentre il genitore può godersi un aperitivo in tutta tranquillità.

La struttura propone inoltre un ricco programma per scoprire il territorio, grazie alla “Family Guide” Marco che ogni settimana organizza nuove iniziative a contatto con la natura e visite ed escursioni a piedi o in mountain-bike, tra le bellezze dell’area dolomitica delle Tre Cime e delle sue tradizioni, da vivere con gli altri bambini ma anche accompagnati da mamma o papà. Da non perdere, nelle vicinanze, il sentiero a piedi nudi dell’Olperl che permette di esplorare la natura con tutti i sensi.

Al Post Alpina, infine, anche il mondo wellness è alla portata di tutti e consente di conciliare momenti di svago con i bambini e attimi di puro relax da gustare soli, mentre i più piccoli ospiti provano nuove avventure seguiti da personale qualificato. Un resort che permette di scegliere tra saune, piscina e divertimento negli spazi dedicati alle esigenze di ogni età: il Mini Club per i bambini dai tre anni in su e la Teenie-Lounge con playstation, air hockey, Wii per i ragazzini.