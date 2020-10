Addio a Jole Santelli, Filosa (MAIE): “Grande tristezza nel cuore dei calabresi nel mondo”

“La notizia della morte della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ci ha riempito il cuore di tristezza. Nonostante fosse malata da tempo, non aveva mai smesso di lavorare per promuovere il rilancio della sua terra, che amava moltissimo. Amore ricambiato dal suo popolo. La comunità dei calabresi nel mondo, dall’Europa alle Americhe e all’Australia, si unisce al dolore della propria gente in Patria e piange l’improvvisa scomparsa di una donna forte e sensibile, una politica coraggiosa, che certamente mancherà a tutta la Calabria. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti più cari”. Lo dichiara in una nota Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa.