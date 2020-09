Addio a Francisco Grosso, vicecoordinatore MAIE a Moron: le condoglianze del presidente Ricardo Merlo

74 anni, originario del comune di Bonifati (Cosenza), era ricoverato in una clinica di Ramos Mejía. Il presidente del MAIE Ricardo Merlo: Ricorderemo Francisco come una persona sempre pronta ad aiutare i più deboli e bisognosi, come un grande innamorato di tutto ciò che rappresenta l'italianità"