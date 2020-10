ACCORDO INPS-FARNESINA | Pensionati italiani all’estero, attestazione di esistenza in vita con una videochiamata

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, l’Inps e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilita’ per i pensionati che riscuotono all’estero e che stanno ricevendo da Citibank i moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita, di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata.

Per facilitare i pensionati coinvolti nella verifica generalizzata dell’esistenza in vita che Citibank, per conto dell’Inps, ha avviato a partire dal mese di ottobre e che hanno subito o subiranno limitazioni negli spostamenti a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19, l’accordo prevede di attestare l’esistenza in vita anche con la seguente modalita’: il pensionato che riceve per posta ordinaria da Citibank il modulo standard di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita, contenente tra l’altro le generalita’ anagrafiche del pensionato, il numero Inps e il codice Citibank identificativi del pensionato, lo compila, indicando anche il recapito telefonico e l’indirizzo mail, apponendo sullo stesso la propria firma autografa e la data di sottoscrizione.

Il pensionato invia copia digitale di tale modulo, e di un documento d’identita’, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del locale ufficio consolare del paese di residenza, che contatta il pensionato utilizzando l’indirizzo mail, se presente sul modello, tramite videochiamata, attraverso gli applicativi ad oggi piu’ diffusi come ad esempio Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex o WhatsApp, se sul modello e’ presente il recapito telefonico; l’ufficio consolare attraverso tale modalita’ verifica per diretta visione l’esistenza in vita del pensionato e la corrispondenza dei dati contenuti nel modulo, gia’ pervenuto all’ufficio consolare tramite mail insieme alla copia digitale del documento d’identita’, con i dati contenuti nel documento d’identita’ originale, che il pensionato sara’ invitato ad esibire nella videochiamata; se abilitato al Portale Agenti messo a disposizione da Citibank, il funzionario dell’ufficio consolare attesta l’esistenza in vita attraverso il medesimo portale. In questo caso il funzionario dell’ufficio consolare abilitato invita comunque il pensionato a spedire per posta ordinaria il modulo originale, datato e sottoscritto, all’indirizzo dell’ufficio consolare, per esigenze di conservazione degli atti.

Se non abilitato al Portale Agenti, il funzionario nel corso della videochiamata invita il pensionato a spedire per posta ordinaria il modulo originale di attestazione, datato e sottoscritto, all’indirizzo dell’ufficio consolare, affinche’ possa completare la validazione del modulo con le consuete modalita’; successivamente l’ufficio consolare invia, tramite posta ordinaria, l’originale del modulo a Citibank, all’indirizzo “PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom”.

I pensionati, pertanto, per rendere operativo tale servizio di videochiamata, sono invitati ad indicare l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico nel modulo di attestazione dell’esistenza in vita da inviare a Citibank. La modalita’ di attestazione dell’esistenza in vita tramite videochiamata, che si aggiunge e non sostituisce le consuete modalita’ che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualificato cd. testimone accettabile, abilitato ad avallare la sottoscrizione del modulo di dichiarazione dell’esistenza in vita, potra’ essere utilizzata anche dagli operatori di patronato accreditati come testimoni accettabili, abilitati al Portale Agenti.