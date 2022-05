Accordo easyJet e Neos per potenziare collegamenti intercontinentali

easyJet e Neos hanno annunciato una collaborazione per potenziare il network di collegamenti dall’Italia verso alcune delle più ambite mete intercontinentali.

A partire dal 16 giugno easyJet fornirà voli di connessione da Catania, Napoli e Palermo ai passeggeri Neos in partenza verso l’aeroporto JFK di New York e quello di La Romana in Repubblica Dominicana, con transito presso l’aeroporto di Milano Malpensa, il principale hub di easyJet in Europa continentale.

Grazie all’accordo, easyJet metterà a disposizione i propri voli da Catania, Palermo e Napoli per i clienti di Neos e Alpitour diretti verso gli Stati Uniti e Santo Domingo, consentendo al Gruppo Alpitour, leader turistico per il mercato italiano, di migliorare ed estendere ulteriormente la propria offerta nel mercato del Sud Italia.

L’obiettivo é di estendere la collaborazione ad ulteriori rotte e destinazioni in futuro.