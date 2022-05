Italiani all’estero, convocazione quarta assemblea Comites Olanda

21 maggio 2022 alle ore 11:00 presso la sede del Korego theater in Krelis Louwenstraat 1E05, ad Amsterdam, in modalità mista

L’Assemblea Comites Olanda è convocata in data 21 maggio 2022 alle ore 11:00 presso la sede del Korego theater in Krelis Louwenstraat 1E05, ad Amsterdam, in modalità mista, per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni

2) Approvazione verbale seduta precedente

1) Sede Comites: offerte & contratto

2) Progetto Insieme e 2 video

3) Commissioni

4) Avviso pubblico per sito web/webmaster

5) Referendum: possibile evento informativo?

6) Progetti presentati dai consiglieri: Sassoli e Comites & ascolto comunità

7) Varie & eventuali

La Presidente

Barbara Summa