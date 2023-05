A Casa Italia la mostra ‘Caribe en Residencia’: iniziativa promossa dall’ambasciata nella Repubblica Dominicana

L’ambasciata d’Italia a Santo Domingo, in collaborazione con la curatrice, Iris Perez, ha esposto a Casa d’Italia, nel cuore della città vecchia Zona Colonial, patrimonio dell’Unesco, la mostra di arte contemporanea ‘Caribe en Residencia’. All’evento erano presenti rappresentanti del ministero degli Esteri dominicano, membri del corpo diplomatico ed esponenti della comunità italiana e del mondo culturale.

La mostra, si spiega sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi, “è ispirata all’esperienza di ‘Collezione Farnesina’, il programma di diplomazia culturale ideato dall’ambasciatore Umberto Vattani che ha, negli anni, trasformato il ministero degli Esteri italiano in un grande museo di arte moderna e contemporanea”.

Analogamente si è proceduto a Santo Domingo, dove l’arredamento della residenza dell’ambasciatore Queirolo Palmas “è stato arricchito da un prestito di opere di famosi artisti locali, ispirate a temi europei e mediterranei, creando così un naturale ponte di comunicazione e di dialogo fra le due regioni”.

La mostra rimarrà aperta in Casa d’Italia sino al 15 giugno, mentre la nuova collezione, ‘Caribe en Residencia 2’, sarà esposta in occasione del ricevimento del 2 giugno per le autorità e corpo diplomatico, per poi confluire nella residenza d’Italia sino alla prossima festa nazionale.