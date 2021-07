7 LUGLIO | Giornata del Design italiano nel mondo, evento virtuale organizzato dalla Farnesina

L'Italian Design Day si è affermato negli anni come efficace strumento di sostegno alla promozione del design e all'internazionalizzazione di un comparto industriale strategico per il nostro export

Domani alle 11 si svolgerà l’evento di apertura della V Giornata del Design italiano nel mondo – Italian Design Day, intitolata ”Progetto e materia: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy”, a cui parteciperanno il Sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, e la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, si legge in una nota della Farnesina.

Interverranno inoltre il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Lorenzo Angeloni, il Presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, il Presidente di ADI, Luciano Galimberti, e il Presidente di Triennale Milano e curatore del ”Supersalone 2021”, Stefano Boeri.

L’evento avrà un formato esclusivamente virtuale: la diretta streaming sarà trasmessa sul canale YouTube della Farnesina.

Il tema dell’edizione 2021 – ”Progetto e materia: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy” – intende riflettere sulla capacità del design italiano di tracciare nuovi scenari per il rilancio del nostro Paese all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.

L’Italian Design Day si è affermato negli anni come efficace strumento di sostegno alla promozione del design e all’internazionalizzazione di un comparto industriale strategico per il nostro export e comprende un ricco palinsesto di eventi promozionali realizzati dalla rete delle Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE all’estero, che si svolgeranno anche quest’anno in formato ibrido nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.