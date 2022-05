21 E 22 MAGGIO | “Italia amore mio”: il più grande evento italiano in Giappone

"Go To… Italy!" è il tema di quest’anno, dedicato ai giapponesi che da oltre due anni non viaggiano all'estero e che si stanno preparando ad andare in Italia

In Giappone, il 21 e 22 maggio nel quartiere di Shibuya, centro nevralgico e commerciale di Tokyo, si terrà “Italia, amore mio!”, il più grande evento italiano del Paese del Sole Levante, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana.

Ben quattro piani dell’iconico grattacielo di Shibuya Stream ospitano le “meraviglie” italiane. A cominciare dai virtual tour immersivi per presentare al pubblico oltre le località Italiane più famose come Venezia, Roma, le Cinque Terre o Alberobello anche nuove destinazioni come San Gemini in Umbria e Pitigliano in Toscana.

La cucina italiana viene celebrata con una selezione di 20 ricette da tutte le regioni, un’occasione unica per far degustare e conoscere al pubblico giapponese i piatti italiani più rappresentativi, dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

Il viaggio in Italia, si conclude con gli aperitivi, allestiti nella lounge di IAM e nella piazza principale di Shibuya Stream che per l’occasione diventa “True Italian Garden”, un giardino italiano dove scoprire nuovi prodotti italiani.