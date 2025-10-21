“Giorgia Meloni ha aperto la strada alla creazione di una commissione europea per la trattativa con gli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo all’evento organizzato dall’Unione Italiana Food nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione del World Pasta Day.

“La direzione è quella giusta – ha sottolineato Urso – grazie a un’azione perspicace e trasparente. L’obiettivo è realizzare sempre più campioni europei nei settori strategici come spazio, difesa ed elettronica, con una leadership che può e deve essere anche italiana. Solo così potremo garantire una vera autonomia strategica dell’Europa.”

Il ministro è poi tornato sul tema delle misure anti-dumping imposte dagli Stati Uniti contro alcune aziende italiane del settore pasta: “Sono convinto che le nostre imprese abbiano pienamente ragione e lo dimostreranno di fronte agli organismi tecnici americani. Il governo offrirà loro tutto il supporto politico necessario, in collaborazione con il Ministero degli Esteri.”

Urso ha inoltre ricordato come i prodotti italiani si distinguano nel mondo per qualità e valore aggiunto: “Il Made in Italy è cura della persona – dall’abbigliamento all’arredo, fino all’alimentazione – ed è riconosciuto e apprezzato ovunque, anche nei mercati più lontani dell’Oriente. In questo contesto, la pasta rappresenta un simbolo fondamentale: oggi celebriamo non solo un alimento, ma la cultura e l’identità italiana.”

Infine, un passaggio sul settore automobilistico: “Penso che finalmente siamo sulla strada giusta – ha aggiunto Urso –. Il nuovo piano Italia presentato da Stellantis ai sindacati rappresenta un vero punto di svolta.”