VOTO ALL’ESTERO | Angelo Viro (MAIE): “Siamo una garanzia per gli italiani all’estero”

“Mi chiamo Angelo Viro, sono nato nel 1956 a Catania (Sicilia). Sono un marito e sono un padre, felice ed orgoglioso della mia famiglia”. Lo scrive Angelo Viro, candidato alla Camera dei Deputati con il MAIE nel Nord e Centro America, sui suoi profili social.

“Vivo a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, dove lavoro come imprenditore. Sono Vice Presidente dell’A.N.I, sono stato due volte presidente della U.N.E e Presidente del Rotary Club Santo Domingo.

Vivo all’estero, ma nel mio DNA ho la creatività degli italiani e la tenacia dei siciliani. NON MI ARRENDO MAI!

Sono un dirigente del MAIE e nel corso degli anni mi sono reso conto che come italiani all’estero siamo stati sempre abbandonati dall’Italia, o almeno dai suoi governi.

Noi come MAIE, vogliamo fare in modo che i nostri connazionali ricevano servizi consolari più efficienti, vogliamo promuovere la lingua e la cultura italiana, vogliamo che la nostra voce sia sentita oltreoceano, perché il nostro è l’unico movimento che può davvero garantire la difesa dei diritti degli italiani nel mondo”. Insomma, conclude Viro, “siamo una garanzia per gli italiani all’estero”.