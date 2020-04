VOLO SPECIALE BLUE PANORAMA SANTO DOMINGO-ROMA CANCELLATO: VERGOGNA!

Paolo Dussich, presidente del Comites e delegato nazionale CTIM: “Necessario scrivere all’Enav e anche a Blue Panorama, per chiedere ulteriori spiegazioni”. E poi: “Cosa vuol fare il governo per riportare a casa tutte queste persone che hanno già pagato e moltissime altre che vogliono tornare in Patria?”. Flavio Bellinato, consigliere Comites e coordinatore nazionale del MAIE in RD: “"Ció che é accaduto quest'oggi é scandaloso, un fatto inaudito ed inconcepibile. Venga trovata celermente una soluzione per i tanti connazionali che oggi non sono riusciti a rimpatriare e che non hanno nessuna colpa di quanto é accaduto"

Sarebbe dovuto partire oggi il volo speciale Blu Panorama per riportare in Italia oltre 200 connazionali bloccati nella Repubblica Dominicana, ciascuno dei quali ha pagato ben 1000 euro per poter rientrare in Patria.

Ebbene, a poche ore dalla partenza, il volo è stato cancellato. Perché? “Non rispettata la distanza di sicurezza tra i passeggeri”, fa sapere l’agenzia di viaggi, la Colonial Tours, che si è occupata dell’organizzazione.

Blue Panorama in una comunicazione ufficiale spiega che le cause della cancellazione non dipendono da lei, ma si arrampica sugli specchi‼

I SOLDI SE LI SONO PRESI E HANNO AVVISATO DELLA CANCELLAZIONE SOLO POCHE ORE PRIMA DELLA PARTENZA‼

Paolo Dussich, presidente del Comites locale e delegato nazionale del CTIM, raggiunto telefonicamente da Italiachiamaitalia.it commenta: “Ho visto la lettera con cui Blue Panorama dà la sua versione dei fatti. Ora bisogna vedere prima di tutto chi rimborsa questi passeggeri che in buona fede hanno pagato i propri biglietti, tutti in contanti. E poi credo sia necessario scrivere all’Enav e anche a Blue Panorama, per chiedere ulteriori spiegazioni. Dobbiamo capire dove è stato l’inghippo”.