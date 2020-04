Volo speciale Santo Domingo-Roma cancellato, l’agenzia Colonial Tour: nuovo volo o clienti rimborsati

“Tali voli sono stati creati al fine di permettere il rientro dei turisti italiani rimasti bloccati in Repubblica Dominicana a causa del Covid 19. Vogliamo chiarire che la parte logistica e burocratica di tali voli non è stata curata da Colonial Tour and Travel e la non operativitá del volo é dipesa da cause indipendenti alla nostra volontá”

Dopo la repentina cancellazione del volo targato Blue Panorama che avrebbe dovuto riportare in Italia circa 200 connazionali ancora rimasti bloccati nella Repubblica Dominicana a causa dell’emergenza coronavirus, l’agenzia Colonial Tour di Santo Domingo, responsabile della commercializzazione e vendita dei posti aerei, ha diffuso una nota con la quale intende chiarire il proprio ruolo e la propria posizione. Non solo: l’agenzia assicura che se non si riuscirà a organizzare un nuovo volo speciale, tutti i clienti verranno rimborsati.

Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale:

Oggetto: Volo Speciale di Rimpatrio BV 8357 del 16 Aprile 2020

Gentili Clienti,

Colonial Tour and Travel rende noto che nell’organizzazione del volo di Blue Panorama BV 8537 programmato per il 16 di aprile 2020 si é unicamente occupata della commercializzazione e vendita dei posti aerei, cosi come aveva fatto con i precedenti voli “rescue” effettuati in data 22 e 29 di Marzo del 2020.

Tali voli sono stati creati al fine di permettere il rientro dei turisti italiani rimasti bloccati in Repubblica Dominicana a causa del Covid 19.

Vogliamo chiarire che la parte logistica e burocratica di tali voli non è stata curata da Colonial Tour and Travel e la non operativitá del volo é dipesa da cause indipendenti alla nostra volontá.

Siamo in attesa di ricevere istruzioni da parte della linea aerea sulla eventuale possibilitá di realizzare un volo al più presto.

Nel caso non ci fossero le condizioni necessarie, a riprova della nostra buona fede e della nostra indiscutibile serietá come agenzia storica in Repubblica Dominicana, vogliamo rassicurare tutti i nostri clienti che provvederemo nel più breve tempo possibile al rimborso delle somme erogate per ‘acquisto dei biglietti aerei.

Ci scusiamo nuovamente per ‘accaduto e per gli eventuali disagi causati da questa spiacevole situazione e vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto nella nostra Compagnia.

Santo Domingo, 16 Aprile 2020

La Direzione