Vini italiani alla conquista degli USA

Un accesso diretto sul mercato USA, per i vini italiani all’estero è stato ottenuto da Italian Wine Brands (IWB) gruppo milanese che nasce nel 2015 dall’unione di Giordano Vini, azienda leader nella produzione e vendita diretta di vini italiani e Provinco Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di vini sui mercati internazionali per la grande distribuzione organizzata.

Italian Wine Brands ha acquisito il controllo, tramite l’acquisizione dell’85% del capitale sociale, della società Enovation con base a Miami, storica società statunitense di importazione di vini italiani sul territorio nord-americano.

Nello scenario internazionale, Italian Wine Brands era fino ad ora presente con significative quote di mercato in Germania (5,4%), Inghilterra (13,2%) e Svizzera (11,8%), rispettivamente secondo, terzo e quarto paese per valore delle esportazioni di vino italiano all’estero. Nel 2021, con l’acquisizione di Enoitalia, una tra le prime dieci aziende del panorama vinicolo Italiano, il gruppo ha fatto ingresso nel canale Ho.re.ca che costituisce un completamento del portafoglio canali nell’ambito del Gruppo e che ha consentito un significativo ampliamento della base di clientela presente in Inghilterra, con circa Euro 16,5 milioni di fatturato, seguito da Stati Uniti con 3,9 e il Canada con 1,6 milioni.

Ora sono gli Stati Uniti a divenire un paese rilevante nel prossimo fatturato con la nuova acquisizione di Enovation. Infatti la società di Miami è titolare di marchi di proprietà fortemente riconosciuti sul mercato USA, di cui Voga è il principale e, grazie alle strette relazioni costruite negli ultimi 20 anni con i principali distributori e retailers del paese dalla sua struttura (23 dipendenti), può contare su una distribuzione capillare su tutto il territorio nord americano, sia sul canale supermarkets che sul canale ho.re.ca. Grazie a questa integrazione, Enovation potrà sicuramente giovare della distribuzione ai propri clienti di nuove referenze di VINI rossi, realizzati in particolare in Puglia e in Piemonte, dove IWB possiede le proprie cantine di produzione, mentre IWB potrà proporre i prodotti a marchio di Enovation sui mercati internazionali presidiati tramite il proprio network commerciale.

Il fatturato di IWB è di circa 140 milioni di euro con oltre 44 milioni di bottiglie prodotte all’anno ed una quota di export pari al 70% e l’equity value riconosciuto per l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di Enovation è pari a complessivi USD 22 milioni, valutazione che cui corrisponde un equity value per il 100% della società pari a USD 25,9 milioni. Inoltre per il finanziamento dell’operazione di acquisto delle partecipazioni in Enovation, IWB ricorrerà alle proprie disponibilità liquide senza ricorrere a specifiche e dedicate forme di finanziamento.