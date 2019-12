VIDEO| Salvini: “Pronto a fare il premier di un governo di centrodestra che durerà cinque anni”

Matteo Salvini è in vacanza, ha voluto staccare per qualche giorno per fare riposare la mente, ma non ha smesso di viaggiare tra Milano, Firenze, Roma e l’Emilia-Romagna, dove ieri ha ripreso la campagna elettorale per la candidata Borgonzoni, prima di fare tappa a Bergamo per la festa della Lega.

Intervistato dal quotidiano Libero, il leader della Lega commenta alcuni passaggi della conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale – tra le altre cose – ha detto che “l’idea di leadership del segretario leghista e’ inquietante”. “Per me – replica Salvini – è più inquietante che governi uno che non ha preso un voto, ma si è inchiodato a palazzo Chigi per fame di potere”.

“Non ho ascoltato il discorso di Giuseppi, ero in viaggio – spiega l’ex ministro dell’Interno -. Mi sembra che il premier sia ossessionato da me, forse mi sogna anche di notte. Vive male e dorme peggio, le sue frequentazioni a sinistra lo stanno rovinando. Ha preso tutto il livore e la rabbia degli ex comunisti”.

“Sto studiando da premier“, sorride, ma non scherza affatto. “Errori? Ne avro’ fatto uno al giorno, ma nessuno irreparabile e guardandomi indietro ripeterei tutto, specie l’addio al governo. Mi chiedo come abbiamo fatto a resistere per 14 mesi. Ripensando oggi alle lotte con Bonafede, Trenta e Toninelli e ai nodi Conte mi vengono i brividi. La prima cosa che gli chiesi quando fu nominato premier e’ di mettere mano al Codice degli appalti, che paralizza le nostre imprese. Mi assicuro’ che l’avrebbe fatto subito, sono ancora qui che aspetto”.