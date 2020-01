VIDEO | Salvini: “Di Maio alla Farnesina? Problema non è lui, ma la squadra”

Matteo Salvini sui social: "Entro in edicola e cosa scopro? 'Salvini minacciato di morte'. Viva l’amore, la pace, la fratellanza... Avanti col sorriso, io non ho paura"

Matteo Salvini è impegnato nella campagna elettorale in vista delle Regionali in Emilia Romagna.

In un comizio a Modena, il leader della Lega ha detto: “Il 26 gennaio cambia il mondo perche’ dopo 70 anni l’Emilia sceglie il futuro, il cambiamento. Il 27 gennaio io vengo da voi e poi voi venite da me a testimoniare in tribunale a febbraio”, ha aggiunto, con riferimento al procedimento sul caso della nave Gregoretti di cui e’ accusato di sequestro di persona e per il quale il Senato e’ chiamato a decidere sull’autorizzazione a procedere.

Salvini ha poi esortato i sostenitori “in questi 19 giorni a parlare a quei modenesi, che sono perplessi, incazzati e depressi”. “Vi dico grazie perche’ voi potete scrivere la storia di questo Paese tra 19 giorni – ha insistito con riferimento alla data delle regionali -. Vi chiedo solo in questi 19 giorni di scaldare le teste e i cuori di chi e’ assopito. Sono orgoglioso del fatto che ci sono tanti emiliani che guardano avanti”.

Sempre durante il comizio, Salvini ha continuato a battere sul tema immigrazione: “In Italia si entra se si ha il permesso di entrare. E non processeranno me, ma milioni di italiani che vogliono un paese ordinato e sicuro”.

GOVERNO: SALVINI “DI MAIO? PROBLEMA NON E’ LUI MA LA SQUADRA”

“Di Maio all’altezza di fare il ministro degli Esteri? Mi sembra evidente che non sia cosi’. Ma non e’ colpa solo sua. E’ come il Milan che faceva pena nel 2019 e anche ieri, ma non e’ colpa di un giocatore, ma della squadra. Mi sembra manchi l’idea di squadra. Sono li’ che tirano a campare, mentre il mondo avanza”. Cosi’ Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo a Radio24, in merito alla gestione della Farnesina da parte del leader grillino Luigi Di Maio.