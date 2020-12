VIDEO | Salvini a Rieti: a pranzo cucina tipica e poi passeggiata in centro

Matteo Salvini, leader della Lega, per l’Immacolata ha scelto Rieti: una giornata di relax assieme alla compagna Francesca Verdini.

“Ho scelto Rieti perché non la conosco abbastanza”, dice al sito Rietilife.com e poi aggiunge: “Sono già stato qui, ma non in quiete. Ho mangiato tipico qui a Rieti, dopo aver visto la Cascata delle Marmore. Ora facciamo due passi in centro”.

Pranzo al ristorante a due passi dalla piazza centrale del capoluogo Sabino e da piazza San Rufo, nota come il centro geografico d’Italia: “Ho mangiato formaggio tipico, stracotto, spinacino. Il tempo non e’ il massimo, ma va bene”.

“La situazione politica? Una battuta ve la faccio da domani, riattacco stasera”, ha detto Salvini, che poi è tornato a passeggiare in centro con la compagna e gli uomini della scorta.